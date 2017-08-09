Принадлежащий GVC partypoker представил улучшенную версию сайта

Оператор онлайн-покера partypoker, который принадлежит GVC Holdings, представил улучшенную версию своего сайта.

Руководство partypoker заявило, что хочет «добавить комфорта игрокам, особенно тем, кто часто играет длинные покерные сессии». Значительные изменения включают в себя улучшенную навигацию по сайту, дополнительные игровые фильтры, быстрое обновление информации о сит-энд-гоу (турниры, рассчитанные на определённое количество игроков), расширенные турнирные дисплеи.

Что касается игровых столов partypoker, любители покера смогут просматривать игры в полноэкранном режиме, получать информацию о турнирных рейтингах и изменениях во время игры с улучшенной графикой.

В июне GVC Holdings и «Диджитал Беттинг» при поддержке группы компаний Rambler&Co объявили о начале многолетнего партнёрства, целью которого является предоставление букмекерских услуг российским потребителям.