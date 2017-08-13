Александр Зверев — Роджер Федерер: прогноз «Чемпионата» на финал в Монреале

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков подготовил прогноз на финальный матч турнира из серии «Мастерс-1000» в Торонто Александр Зверев (Германия) — Роджер Федерер (Швейцария).

Ставки: победа Александра Зверева с коэффициентом 3.43, Александр Зверев с форой по сетам (+1,5) за 1.85 (см. все коэффициенты на матч).

«Феноменально продолжает выступать 20-летний Александр Зверев. На его счету девять побед подряд, титул в Вашингтоне. За всё это время он уступил лишь две партии. Но сейчас на его пути сам Роджер Федерер. Не думаю, что юный немец будет смущён. Дело в том, что он уже дважды побеждал швейцарца. К тому же в этом сезоне в финале „Мастерса“ в Риме Зверев обыграл Новака Джоковича.

Федерер не демонстрирует на данный момент той формы, которая была при нём на Уимблдоне. Всё-таки брал швейцарец паузу в тренировках. Сейчас он только приближается к пику. И это было видно по матчам с Феррером и Хаасе. Так что я бы рискнул взять победу Зверева. Можно просто поставить на победу Александра в одной из партий".

Встреча Зверева и Федерера состоится сегодня, 13 августа. Начало — в 23:00 мск.