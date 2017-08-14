Disney перевёл $ 500 тыс., чтоб не допустить легализации азартных игр во Флориде

Инициатива, направленная против легализации азартных игр в штате Флорида, нашла союзника с глубокими карманами — Disney.



Disney Worldwide Services в июле перевела 500 тыс. долларов в политический комитет «Voters in Charge». В апреле корпорация уже перевела на счета комитета 250 тыс долларов.



Политический комитет стоит за инициативой, целью которой является «дать избирателям Флориды, а не политикам, исключительное право одобрять или не одобрять легализацию азартных игр в казино».

Disney поддерживает комитет, так как убеждён, что азартные игры испортят семейную атмосферу и отпугнут часть туристов, которые посещают тематические парки корпорации, от отдыха во Флориде.