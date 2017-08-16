UltraPlay первой стала предлагать «лайв»-ставки на чемпионат мира по FIFA 17

16 августа в Лондоне стартует чемпионат мира по FIFA 17. UltraPlay, болгарский разработчик ПО для букмекерских компаний, станет первым оператором, предлагающим «лайв»-ставки на матчи турнира.



Турнир организован и проводится EA Sports в партнёрстве с ФИФА. Интернет-операторы, использующие контент UltraPlay, такие как VitalBet, Ebettle и Loot.bet, будут иметь доступ к эксклюзивным вариантам ставок в режиме реального времени для всех поклонников и игроков FIFA Interactive по всему миру.

Игры групповой стадии FIFA Interactive World Cup стартуют 16 августа. На следующий день пройдут матчи четвертьфинала и полуфинала. Финал соревнований состоится 18 августа.