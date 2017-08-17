Шансы «Зенита» пройти «Утрехт» понизились до 51 %

Санкт-петербургский «Зенит» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы на выезде проиграл «Утрехту» со счётом 0:1.

После этого аналитики букмекерских контор понизили шансы российского клуба на выход в групповой этап турнира. Теперь на проход команды Манчини предлагается ставить за 1.88 (49% вероятности). Выход «Утрехта» в групповой этап котируется за 1.90 (49%).

Перед первым матчем итоговый успех «Зенита» оценивался коэффициентом 1.25 (см. все коэффициенты на матч).

Ответная встреча команд состоится 24 августа в Санкт-Петербурге.