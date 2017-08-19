«Спартак» — «Локомотив»: букмекеры назвали фаворита центрального матча тура РФПЛ

Букмекеры назвали фаворита центрального матча седьмого тура РФПЛ «Спартак» — «Локомотив», который пройдёт сегодня, 19 августа, на стадионе «Открытие Арена». Начало московского дерби запланировано на 17:30 по московскому времени.

Букмекеры считают фаворитом «Спартак» и предлагают поставить на красно-белых за 1.88. Шансы «Локомотива» на победу оценены коэффициентом 4.84. Поставить на ничью можно за 3.48 (см. все коэффициенты на матч).



По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.30, а на ТМ 2,5 гола — за 1.69.



Коэффициент на то, что обе команды забьют хотя бы по одному голу, — 1.98. Самые вероятные авторы голов — Квинси Промес (2.30) и Мануэл Фернандеш (4.05).