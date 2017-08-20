На Мальте хотят использовать алгоритмы выявления странных игр как доказательства

По словам представителя наблюдательного совета Футбольной ассоциации Мальты (MFA), технология алгоритмов, которая обнаруживает вал подозрительных ставок на матчи, может быть использована как доказательство вины.

Сотрудник по вопросам честной игры MFA Франц Табон рассказал, что технология является частью системы обнаружения мошенничества в ставках. «У нас есть эта технология, и мы получаем отчёты о местных матчах, но у нас может быть ещё больше возможностей и прав для наказания виновных, что улучшит качество работыы», — сказал он.

Табон, который возглавляет борьбу против коррупции в футболе на Мальте, сказал, что Литва и Кипр стали первыми странами, выписавшими дисквалификации игрокам после того, как они были идентифицированы системой как связанные с подозрительными матчами.