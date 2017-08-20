175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

На Мальте хотят использовать алгоритмы выявления странных игр как доказательства

20 августа 2017, воскресенье. 17:30 Ставки

По словам представителя наблюдательного совета Футбольной ассоциации Мальты (MFA), технология алгоритмов, которая обнаруживает вал подозрительных ставок на матчи, может быть использована как доказательство вины.

Сотрудник по вопросам честной игры MFA Франц Табон рассказал, что технология является частью системы обнаружения мошенничества в ставках. «У нас есть эта технология, и мы получаем отчёты о местных матчах, но у нас может быть ещё больше возможностей и прав для наказания виновных, что улучшит качество работыы», — сказал он.

Табон, который возглавляет борьбу против коррупции в футболе на Мальте, сказал, что Литва и Кипр стали первыми странами, выписавшими дисквалификации игрокам после того, как они были идентифицированы системой как связанные с подозрительными матчами.

Источник: Times Of Malta Сообщить об ошибке
Теги
Странные матчи
Новости. Ставки
20 августа 2017, воскресенье
17:30 На Мальте хотят использовать алгоритмы выявления странных игр как доказательства
16:15 Прогноз Анны Чакветадзе на матч Гарбинье Мугуруса — Симона Халеп
15:45 «ПСЖ» не оставит шансов «Тулузе» в чемпионате Франции, убеждены букмекеры
14:00 Аналитики: «Барселона» разгромит «Бетис», Месси не уйдёт с поля без гола
12:15 Сэвидж: «Тоттенхэм» выиграет у «Челси» со счётом 2:1, Алли забьёт
10:45 Согласно котировкам «Челси» — аутсайдер в матче 2-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом»
09:00 Букмекеры оценили шансы «Амкара» отобрать очки у «Зенита» в Перми
19 августа 2017, суббота
18:30 Боец ММА из Южной Кореи передумал сдавать бой из-за интереса от UFC
16:03 Прогноз Карпина на матч «Спартак» — «Локомотив» с коэффициентом 8.50
14:41 Нагучев: в матче «Спартак» — «Локомотив» второй тайм будет самым результативным
13:25 Букмекеры оценили шансы итальянских клубов прервать гегемонию «Ювентуса»
12:40 Прогноз Арустамяна на матч «Спартак» — «Локомотив»: красно-белые забьют дважды
11:45 «Спартак» — «Локомотив»: букмекеры назвали фаворита центрального матча тура РФПЛ
11:00 Аналитики считают «Халл» Слуцкого аутсайдером в матче с «Куинз Парк Рейнджерс»
10:00 Согласно котировкам «Урал» не сможет отобрать очки у ЦСКА в Екатеринбурге
09:00 Сэвидж: «Манчестер Юнайтед» победит «Суонси» на классе, Погба забьёт
18 августа 2017, пятница
20:00 Букмекеры назвали фаворитов на первую тренерскую отставку сезона в АПЛ
18:05 Ladbrokes заключила партнёрское соглашение с футбольным клубом «Лестер Сити»
16:48 Мейвезер призвал телеведущего ставить на себя и пообещал компенсировать проигрыш
16:41 Во Владивостоке ограблена букмекерская контора, нападавшие задержаны
15:29 Коэффициент на победу Макгрегора над Мейвезером упал до исторического минимума
14:45 Прогноз Гладилина на матч «Спартак» — «Локомотив»: красно-белые одержат победу
13:52 БК Ladbrokes стала беттинговым партнёром ФК «Бёрнли»
13:30 «Реал» не позволит «Барселоне» выиграть чемпионат Испании, убеждены букмекеры
11:45 William Hill прекратила приём ставок на свадьбу принца Гарри и актрисы М. Маркл
10:00 Букмекеры оценили шансы клубов Бундеслиги не дать «Баварии» стать чемпионом
17 августа 2017, четверг
19:43 BetVictor предлагает поставить на победу Макгрегора над Мейвезером за 101.0
18:35 Шансы «Зенита» пройти «Утрехт» понизились до 51 %
17:43 Эдгар Давидс выиграл суд у создателей LoL по делу об использовании его образа
17:37 Прогноз Карпина на матч «Краснодар» — «Црвена Звезда» с коэффициентом 14.31
14:59 Betway заключила спонсорское соглашение с немецким футбольным клубом «Вердер»
13:30 Киевское «Динамо» — фаворит выездного матча с «Маритиму», считают букмекеры
11:49 Президент СРО букмекеров: офшорным БК всё сложнее работать с клиентами из России
11:45 «Эвертон» — «Хайдук»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 5.50
10:00 Букмекеры оценили шансы «Краснодара» победить «Црвену Звезду» на своём поле
09:06 Авторы ставки $ 880 тыс. на Мейвезера потратят выигрыш на благотворительность
16 августа 2017, среда
22:09 Пятеро жителей Бирмингема не смогут делать ставки в букмекерских конторах
21:51 БК «Фонбет» стала представляющим спонсором трансляции боя Макгрегор — Мейвезер
18:30 Шарапова — седьмая в списке потенциальных победительниц US Open
17:15 Прогноз Генича на матч «Утрехт» — «Зенит»: команды пробьют тотал
17:03 БК «1xставка» подписала спонсорское соглашение с РФС
16:30 UltraPlay первой стала предлагать «лайв»-ставки на чемпионат мира по FIFA 17
15:00 Sportradar поможет бразильской федерации футбола бороться с договорными матчами
13:30 Букмекеры оценили шансы «Барсы» отыграться у «Реала» с 1:3 в Суперкубке Испании
11:45 «Селтик» — «Астана»: Робби Сэвидж ставит на точный счёт
Все новости RSS
Партнерский контент