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«Манчестер Сити» — «Эвертон»: Робби Сэвидж ставит на точный счёт

21 августа 2017, понедельник. 13:05 Ставки

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч 2-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Эвертон». Встреча состоится сегодня, 21 августа, начало — в 22:00 мск.

Ставка: «Ман Сити» победит 2:0 за 6.00 (см. все коэффициенты).

«В последнее время «ириски» слабо играют на «Этихаде», и я не вижу, за счёт чего эта тенденция может прерваться. «Сити» сильнее, играет дома и не испытывает особых проблем с травмированными. Можно взять их победу с форой или попробовать попасть в точный счёт — 2:0», — сказал Сэвидж.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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