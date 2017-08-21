Азиатский букмекер ManBetX начал сотрудничество с Серией А

Букмекерская компания ManBetX, ориентированная на азиатский рынок, заключила соглашение о сотрудничестве с итальянской Серией А — элитным дивизионом чемпионата Италии по футболу.

Оператор стал «международным представителем Серии А» на территории Азии. Соглашение рассчитано на сезон-2017/18.

ManBetX сможет транслировать чемпионат Италии по футболу для своих клиентов из Азии. Онлайн-букмекер получит необходимую графику и виртуальную рекламу во всех матчах Серии А на любых доступных платформах по всей Азии.