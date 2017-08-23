Прогноз Генича на матч ЦСКА — «Янг Бойз»: «армейцы» забьют минимум дважды

Футбольный комментатор Константин Генич сделал прогнозы на ответный матч отборочного турнира Лиги чемпионов ЦСКА — «Янг Бойз».

Ставки: индивидуальный тотал ЦСКА больше 1,5 гола за 1.77; ЦСКА забьёт в первом тайме за 1.72; первый гол в матче забьёт ЦСКА за 1.58 (см. все коэффициенты на матч)

«То, что было в Берне на искусственном поле, иначе как чудом не назовешь. Понятно, что ЦСКА играл от обороны, понятно, что минус один игрок был у ЦСКА с выходом Аарона Оланаре, но игра «армейцам» в атаке не удалась. Были неплохие опасные подходы у «Янг Бойз», но выручил Акинфеев, а может, где-то не хватило расторопности игрокам швейцарского клуба. Это их проблемы.



Сейчас для ЦСКА после подарка, который сделал Нуху в самом конце, забив мяч в ворота, ситуация упрощается. Учитывая, что у «Янг Бойз» не сыграет лучший бомбардир (Гиом Оаро получил травму в матче последнего тура швейцарской Суперлиги), задача ЦСКА выйти в групповой раунд, на мой взгляд, на 70-75% решена. Я не увидел ничего сверхъестественного в этом «Янг Бойз», чтобы переживать за перспективы «армейцев» относительно их выхода в групповой раунд.



Но прогноз надо сделать. «Янг Бойз» надо будет раскрываться, надо будет идти вперёд, надо будет оголять тылы. Учитывая ротацию, которую в последнем туре применил Виктор Гончаренко, посвежее будут Витиньо, Дзагоев, Головин. Будем надеяться, что эти ребята через три на четвёртый день особенно в первом тайме будут выглядеть свежо у себя дома при своих болельщиках.



Ставка на ЦСКА больше 1,5 гола. Что здесь интересно? Мне кажется, ЦСКА очень важно забить первым. Желательно это сделать в первом тайме. Почему? Потому что если долгое время будет сохраняться счёт 0:0, то от конфузов и ошибок, которые совершил Нуху, никто не застрахован. Вдруг какой-то шальной удар — 0:1 и дополнительное время. ЦСКА важно забить первым, и тогда «Янг Бойз» нужно забивать минимум два мяча, а это уже задача сложнее.



Мне кажется, ЦСКА забьёт в первом тайме или ЦСКА забьёт первым — тоже неплохое предложение», — рассказал Генич.

Матч ЦСКА — «Янг Бойз» состоится 23 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 21:45. Первая встреча, проходившая в Берне, завершилась победой «армейцев» со счётом 1:0.