175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Прогноз Генича на матч ЦСКА — «Янг Бойз»: «армейцы» забьют минимум дважды

23 августа 2017, среда. 16:58 Ставки

Футбольный комментатор Константин Генич сделал прогнозы на ответный матч отборочного турнира Лиги чемпионов ЦСКА — «Янг Бойз».

Ставки: индивидуальный тотал ЦСКА больше 1,5 гола за 1.77; ЦСКА забьёт в первом тайме за 1.72; первый гол в матче забьёт ЦСКА за 1.58 (см. все коэффициенты на матч)

«То, что было в Берне на искусственном поле, иначе как чудом не назовешь. Понятно, что ЦСКА играл от обороны, понятно, что минус один игрок был у ЦСКА с выходом Аарона Оланаре, но игра «армейцам» в атаке не удалась. Были неплохие опасные подходы у «Янг Бойз», но выручил Акинфеев, а может, где-то не хватило расторопности игрокам швейцарского клуба. Это их проблемы.

Сейчас для ЦСКА после подарка, который сделал Нуху в самом конце, забив мяч в ворота, ситуация упрощается. Учитывая, что у «Янг Бойз» не сыграет лучший бомбардир (Гиом Оаро получил травму в матче последнего тура швейцарской Суперлиги), задача ЦСКА выйти в групповой раунд, на мой взгляд, на 70-75% решена. Я не увидел ничего сверхъестественного в этом «Янг Бойз», чтобы переживать за перспективы «армейцев» относительно их выхода в групповой раунд.

Но прогноз надо сделать. «Янг Бойз» надо будет раскрываться, надо будет идти вперёд, надо будет оголять тылы. Учитывая ротацию, которую в последнем туре применил Виктор Гончаренко, посвежее будут Витиньо, Дзагоев, Головин. Будем надеяться, что эти ребята через три на четвёртый день особенно в первом тайме будут выглядеть свежо у себя дома при своих болельщиках.

Ставка на ЦСКА больше 1,5 гола. Что здесь интересно? Мне кажется, ЦСКА очень важно забить первым. Желательно это сделать в первом тайме. Почему? Потому что если долгое время будет сохраняться счёт 0:0, то от конфузов и ошибок, которые совершил Нуху, никто не застрахован. Вдруг какой-то шальной удар — 0:1 и дополнительное время. ЦСКА важно забить первым, и тогда «Янг Бойз» нужно забивать минимум два мяча, а это уже задача сложнее.

Мне кажется, ЦСКА забьёт в первом тайме или ЦСКА забьёт первым — тоже неплохое предложение», — рассказал Генич.

Матч ЦСКА — «Янг Бойз» состоится 23 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 21:45. Первая встреча, проходившая в Берне, завершилась победой «армейцев» со счётом 1:0.

Источник: Рейтинг букмекеров Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА Янг Бойз Бесплатные прогнозы Константин Генич
Новости. Ставки
23 августа 2017, среда
17:15 В БК «Олимп» готовы помогать бороться с договорными матчами
16:58 Прогноз Генича на матч ЦСКА — «Янг Бойз»: «армейцы» забьют минимум дважды
16:38 БК «Фонбет» и КХЛ подписали 5-летний эксклюзивный контракт
15:15 Две ставки от Робби Сэвиджа на матч квалификации ЛЧ «Ливерпуль» — «Хоффенхайм»
13:30 «Локомотив» — ЦСКА: букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ
12:44 «Интер» и bwin заключили спонсорское соглашение
12:22 «Матч ТВ» ищет партнёра на букмекерском рынке для открытия своей БК
11:45 ISport Genius заключил сделку с австралийским букмекером Sportsbet
10:00 Букмекеры оценили шансы ЦСКА в ответном матче отбора Лиги чемпионов с «Янг Бойз»
22 августа 2017, вторник
18:05 Принадлежащий GVC partypoker прекратил работу в Австралии
16:40 В bwin предлагают сделать ставки на баклана в Санкт-Петербурге
16:30 Логотип Playtika появится на игровой форме и командном автобусе «Севильи»
15:45 Букмекеры: клуб 3-го дивизиона выбьет «Халл» Слуцкого из Кубка английской лиги
14:23 Котировки на чемпионство «Зенита» достигли минимума в сезоне
14:10 Денисова: алгоритмы букмекеров способны помогать в выявлении странных матчей
14:02 Букмекерская контора «Матч ТВ» может получить название «МатчСтавка»
13:00 GVC сможет использовать более 80 слотов от Pragmatic Play
11:15 «Астана» — «Селтик»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 7.00
09:30 Согласно котировкам «Спартак» стартует в КХЛ с поражения от «Сибири»
21 августа 2017, понедельник
19:23 Paddy Power вернула деньги по ставкам на Вуда в гонке бомбардиров Чемпионшипа
16:30 Иностранные предприниматели больше не смогут вкладывать в азартные игры в Китае
15:00 Азиатский букмекер ManBetX начал сотрудничество с Серией А
13:40 Букмекеры оценили шансы Карреры быть уволенным из «Спартака» в 2017 году
13:05 «Манчестер Сити» — «Эвертон»: Робби Сэвидж ставит на точный счёт
11:45 Согласно котировкам «Ахмат» победит тульский «Арсенал» в Грозном
10:00 СКА — ЦСКА: букмекеры назвали фаворита матча открытия КХЛ
20 августа 2017, воскресенье
19:00 ЦСКА — фаворит сезона КХЛ у букмекеров
17:30 На Мальте хотят использовать алгоритмы выявления странных игр как доказательства
16:15 Прогноз Анны Чакветадзе на матч Гарбинье Мугуруса — Симона Халеп
15:45 «ПСЖ» не оставит шансов «Тулузе» в чемпионате Франции, убеждены букмекеры
14:00 Аналитики: «Барселона» разгромит «Бетис», Месси не уйдёт с поля без гола
12:15 Сэвидж: «Тоттенхэм» выиграет у «Челси» со счётом 2:1, Алли забьёт
10:45 Согласно котировкам «Челси» — аутсайдер в матче 2-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом»
09:00 Букмекеры оценили шансы «Амкара» отобрать очки у «Зенита» в Перми
19 августа 2017, суббота
18:30 Боец ММА из Южной Кореи передумал сдавать бой из-за интереса от UFC
16:03 Прогноз Карпина на матч «Спартак» — «Локомотив» с коэффициентом 8.50
14:41 Нагучев: в матче «Спартак» — «Локомотив» второй тайм будет самым результативным
13:25 Букмекеры оценили шансы итальянских клубов прервать гегемонию «Ювентуса»
12:40 Прогноз Арустамяна на матч «Спартак» — «Локомотив»: красно-белые забьют дважды
11:45 «Спартак» — «Локомотив»: букмекеры назвали фаворита центрального матча тура РФПЛ
11:00 Аналитики считают «Халл» Слуцкого аутсайдером в матче с «Куинз Парк Рейнджерс»
10:00 Согласно котировкам «Урал» не сможет отобрать очки у ЦСКА в Екатеринбурге
09:00 Сэвидж: «Манчестер Юнайтед» победит «Суонси» на классе, Погба забьёт
18 августа 2017, пятница
20:00 Букмекеры назвали фаворитов на первую тренерскую отставку сезона в АПЛ
18:05 Ladbrokes заключила партнёрское соглашение с футбольным клубом «Лестер Сити»
Все новости RSS
Партнерский контент