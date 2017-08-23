Ladbrokes Coral отклонила предложение GVC о поглощении за £ 3,6 млрд

Игорная компания GVC Holdings не смогла поглотить конкурента на рынке Великобритании Ladbrokes Coral Plc, сообщает Financial Times.



Руководство Ladbrokes Coral отклонило предложение по поглощению группы за £ 3,6 млрд, нацеленное на создание «лидера рынка азартных игр в Великобритании».

В декабре прошлого года появились слухи о том, что руководство GVC попросило своих финансовых консультантов подготовить предложение для вновь объединенного Ladbrokes Coral. Заинтересованные стороны, близкие к переговорам, заявили, что стороны больше не ведут активные переговоры. Ladbrokes Coral и GVC отказались комментировать эту информацию.

В июне GVC Holdings и «Диджитал Беттинг» при поддержке группы компаний Rambler&Co объявили о начале многолетнего партнёрства, целью которого является предоставление букмекерских услуг российским потребителям.