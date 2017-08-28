Прогноз Чакветадзе на матч Халеп — Шарапова: россиянка победит

Известная российская теннисистка, бывшая пятая ракетка мира, колумнист «Чемпионата» Анна Чакветадзе дала прогноз на матч Симона Халеп (Румыния) — Мария Шарапова (Россия) в первом круге US Open.

Ставки: тотал матча больше 21,5 гейма за 1.85; победа Шараповой за 2.66 (см. все коэффициенты на матч)

«Румынка фаворит, но я бы не стала списывать Шарапову со счетов. Знаю, что многие, увидев жребий, посчитали, что россиянка снова снимется. Но она этого не сделала, значит, чувствует в себе силы, готова побеждать. Халеп, конечно, в лучшем состоянии сейчас. Но она никогда не любила играть с Шараповой, проиграла ей все матчи. И она будет нервничать, это однозначно. Хватит ли Шарапову на весь матч, сложно сказать. Но она готовилась. Если бы что-то её беспокоило, то она бы играть не стала. Мне кажется, матч получится затяжным. Минимум два плотных сета будет. Так что ставлю на больше 21,5 гейма. Но можно и рискнуть, поставив на россиянку», — рассказала Чакветадзе.

Встреча Халеп и Шараповой состоится 29 августа и начнётся не раньше 2:00 по московскому времени.