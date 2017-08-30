Согласно котировкам, Возняцки выбьет Макарову во втором круге US Open

30 августа в матче 2-го круга женского одиночного разряда US Open встретятся датчанка Каролина Возняцки и россиянка Екатерина Макарова. Начало встречи — в 18:00 мск.



Согласно котировкам, у россиянки меньше шансов на победу в этом матче. Победа Макаровой оценивается коэффициентом 3.42. Победа россиянки — с форой +4,5 гейма — 1.92 (см. все коэффициенты на матч).



Если Возняцки сумеет победить Макарову, сыграет ставка с коэффициентом 1.36. На то, что датчанка сумеет отыграть фору в 4,5 гейма, можно поставить за 1.98.