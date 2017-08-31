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Прогноз Абрамова на матч Россия — Словения: россияне одержат уверенную победу

31 августа 2017, четверг. 17:36 Ставки

Бывший доигровщик сборной России по волейболу Павел Абрамов сделал прогноз на матч Россия — Словения в 1/4 финала Евро-2017.

Ставки: победа сборной России с форой "-1,5" по сетам за 1.62 (см. все коэффициенты на матч)

«Я думал, что сборная России попадёт в четвертьфинале на Польшу. На мой взгляд, победа словенцев над действующими чемпионами мира на их поле — мини-сенсация.

Для сборной России это благоприятный исход. С Польшей на стадии 1/4 финала нам было бы сложнее. Со словенцами мы уже играли на групповой стадии и обыграли их со счётом 3:0. Хотя внутри партий шла ожесточённая борьба, и нам было не так легко, как кажется.

Но в плей-офф будет совсем другой матч. Словения окрепла духом и после победы над поляками находится на эмоциональном подъёме. Интересно, что по партиям наш будущий соперник достаточно уверенно обыграл хозяев чемпионата Европы. Им, как говорится, сейчас море по колено. Плюс словенцы уже почувствовали вкус плей-офф, что немаловажно. С другой стороны, у россиян был день отдыха. Если партии и матч будут затягиваться, то с каждым лишним очком, с каждым лишним сетом преимущество нашей сборной будет расти.

Я верю, что мы победим со счётом 3:1 или 3:2. Сборная России привезла на этот турнир очень сильный состав. Сильнее, чем у словенцев. Поэтому рискну и порекомендую заключить пари на победу России с форой "-1,5" по сетам за 1.62», — приводит прогноз Абрамова сайт БК «Лига Ставок».

Матч Россия — Словения состоится 31 августа на «Арене Краков» в Польше. Начало — в 18:30 мск.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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