Франция — Нидерланды: прогноз «Чемпионата» на отборочный матч ЧМ-2018

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков подготовил прогноз на отборочный матч ЧМ-2018 Франция — Нидерланды.

Ставка: победа Франции и тотал больше 2,5 мяча с коэффициентом 2.2 (см. все коэффициенты на матч).

«Для голландцев матч в Париже — последняя возможность вклиниться в борьбу за поездку на чемпионат мира в Россию. Удастся ли им это? Сомнительно. Дик Адвокат — опытный специалист, знает подход к игрокам. Но не получилось даже у Хиддинка… Нет нужного материала.

А вот у Дешама его хоть отбавляй. Например, на этот раз не вызван Усман Дембеле. Французы допустили несколько потерь. В частности, они уступили в гостях шведам из-за ошибки Льориса. У них своя задача — нужно занимать первое место. Игра со скандинавами должна им напомнить, что не стоит пижонить и заранее забрасывать всех шапками. Необходимо играть.

Считаю, что нынешние Франция и Голландия — команды из разных лиг. Ставлю на победу хозяев при тотале больше 2,5 мяча".

Встреча Франция — Нидерланды состоится сегодня, 31 августа. Начало — в 21:45 мск.