Букмекеры оценили шансы сборной России победить в полуфинале ЧЕ по волейболу

Аналитики букмекерских контор оценили шансы мужской сборной России в полуфинальном матче чемпионата Европы по волейболу против сборной Бельгии.



По мнению экспертов, российская команда является явным фаворитом в борьбе за выход в финал. На сборную России предлагается ставить за 1.28. Победа сборной Бельгии оценивается коэффициентом 4.10. На победу российских волейболистов с форой "-10,5" можно ставить за 1.97 (см. все коэффициенты на матч).



Судя по котировкам, ожидается, что встреча будет затяжной. Тотал меньше 179,5 очка стоит 1.97, ТБ 179, 5 — 1.91.



Матч Россия — Бельгия состоится 2 сентября на «Арене Краков» в Польше. Начало — в 21:30 мск.