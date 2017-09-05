888 Holdings понёс убытки из-за «исключительных затрат» на $ 50 млн

Оператор азартных игр 888 Holdings объявил о доналоговых убытках в размере $ 17,3 млн за первую половину 2017 года, так как компания подверглась «исключительным затратам» в размере $ 50 млн.



Руководство 888 сообщило, что затраты компенсируют «рекордную» производительность компании в первой половине 2017 года. Фирма заявила о корпоративных доходах в размере $ 270 млн, что на 3% выше, чем год назад. Прогрессу поспособствовала высокая эффективность казино на регулируемых рынках.

Скорректированный показатель EBITDA (объём прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации) составил $ 47,6 млн, что на 8% больше, чем в первом полугодии 2016 года.



Тем не менее, убыток компании сложился благодаря исключительным расходам в размере $ 50,8 млн для решения «вопросов, касающихся НДС за прошлые годы».