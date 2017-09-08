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ФК «Зенит» подписал соглашение с букмекерской компанией 1xbet

8 сентября 2017, пятница. 13:11 Ставки

Футбольный клуб «Зенит» заключил партнёрское соглашение с букмекерской конторой 1xbet. Коммерческий директор «Зенита» Дмитрий Манкин рассказал о сотрудничестве с компанией.

«Компания «Букмекер Паб» является лидером рынка, а «Зенит» работает только с лучшими. 1xbet — самая инновационная российская букмекерская компания. Совместное партнёрство рассчитано на три года, оно подразумевает рекламное партнёрство, а также мы сделаем специальную трибуну под брендом компании 1xbet», — передаёт слова Манкина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

В рамках сотрудничества на стадионе «Санкт-Петербург» будет разыгрываться автомобиль среди болельщиков.

В прошлом сезоне «Зенит» заключил спонсорское соглашение с БК «Леон». Но, по данным «Чемпионата», стороны решили расторгнуть соглашение без публичных заявлений.

БК 1xbet (ООО «Букмекер Паб») оперирует в России по лицензии ФНС № 17. Владеет более чем 700 ППС. Входит в Первую саморегулируемую организацию букмекеров. Компания имеет спонсорские соглашения с клубами РФПЛ «Локомотивом» и «Краснодаром».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит Спонсорские контракты с букмекерами
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