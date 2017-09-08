Прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ ЦСКА — «Динамо»

Автор «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов сделал прогноз на московское дерби в рамках КХЛ, в котором сыграют ХК ЦСКА и ХК «Динамо».

Ставка: победа ЦСКА в дополнительное время за 9.90 (см. все коэффициенты на матч).

«Команды встречались совсем недавно. Также в Москве, пусть и на другой арене. Думаю, 6:1 в пользу ЦСКА или чего-то подобного уже не будет. Всё-таки «Динамо» набрало ход. Бело-голубые нашли свою игру, выявились лидеры, за это время пришёл Артюхин, первый полный матч провёл Бочаров. Очевидно, что соперники подравнялись. Не думаю, что «армейцы» будут распыляться на очередной разгром», — считает Ерыкалов.

Матч ЦСКА — «Динамо» состоится 8 сентября в Москве на арене «ЦСКА имени Всеволода Боброва». Начало — в 19:30 мск.