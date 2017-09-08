В Ирландии 2 футболиста дисквалифицированы на год за участие в договорном матче

Футбольная ассоциация Ирландии (FAI) дисквалифицировала футболистов клуба «Атлон Таун» Игоря Лабутса и Драгоса Сфрижана на 12 месяцев за участие в договорном матче.

Четыре месяца назад под подозрение попал матч второго дивизиона чемпионата страны между клубами «Лонгфорд Таун» и «Атлон Таун». «Лонгфорд» выиграл со счётом 3:1, но впоследствии FAI получила отчёт от руководящего органа европейского футбола, который свидетельствовал о необычном количестве ставок на матч за пределами страны.

Лабутс и Сфрижан не признали вину и могли получить пожизненную дисквалификацию, но в итоге были отстранены от футбола на год.