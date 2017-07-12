УЕФА: за странной игрой в Ирландии стоит организатор договорных матчей из Китая

На прошлой неделе Футбольная ассоциация Ирландии (FAI) подтвердила, что несколько сотрудников клуба «Атлон Таун» были обвинены в нарушениях правил организации по азартным играм. Имена этих людей не уточняются.

Зимой этого года 70 % акций «Атлона» были проданы португальской компании Prе Season за $ 500 тыс. Эта компания связана с зарегистрированной в Гонконге Anping Football Club Ltd, имевшей отношение к спасению от банкротства «Атлетику Португал» из второго дивизиона чемпионата Португалии в 2013 году. Та сделка была оформлена по той же схеме – 70 % акций были куплены за $ 500 тыс.



Как полагают в УЕФА, за Prе Season стоит китайский бизнесмен Эрик Мао, который считается одним из крупнейших организаторов договорных матчей в мире. По неофициальным данным, Мао покупает доли в клубах из низших дивизионов разных стран, приводит туда своих тренеров и игроков, а потом зарабатывает деньги на ставках.