Шансы Акинфеева не пропустить на групповом этапе ЛЧ впервые за 11 лет — 20%

12 сентября московский ЦСКА в первом туре группового этапа Лиги чемпионов 2017/18 на выезде сыграет с лиссабонской «Бенфикой».

Шансы «армейцев» не пропустить гол оцениваются коэффициентом 4.70 (20% вероятности). Минимум один гол в ворота Игоря Акинфеева котируется за 1.16 (см. все коэффициенты на матч).

Напомним, Игорь Акинфеев пропускал голы в 39 подряд матчах группового этапа Лиги чемпионов. Началась данная серия в 2006 году также во встрече с португальской командой — «Порту».