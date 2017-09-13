Прогноз Генича на матч «Марибор» — «Спартак»: напрашивается «низ»

Футбольный комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов — 2017/18 «Марибор» — «Спартак».

Ставка: тотал матча меньше двух голов за 2.14 (см. все коэффициенты на матч).

«Мы играем в фиолетовых цветах, поэтому про нас говорят: фиалки расцветают весной. К сожалению, сейчас за окном вовсе не весна, а уже осень». Тренеру «Марибора» не откажешь в чувстве юмора, да и в смелости тоже: ведь он заявил, что против «Спартака» словенцы будут играть исключительно на победу. Совсем страх потеряли!

Да, «Марибор» чемпион. Да, идёт сейчас лидером и в нынешнем сезоне, но… Эта команда москвичам точно по зубам. Разумеется, будет непросто выдержать давление трибун, ведь на этом стадионе помимо «Марибора» ещё и сборная Словении играет. Помните этот кипящий «Людски врт», когда наши там сгорели после знаменитой «кальянной истории»? Во-во… Будет тяжело. Плюс «Спартак» много эмоций и сил оставил в последней игре с «Рубином». «Марибор» свой матч играл на день раньше, это весомый бонус при подготовке.

Словенцы немного забивают и ещё меньше пропускают. Команда «низовая». Любит играть в контратаку, и вряд ли они понесутся на нашего чемпиона сломя голову. «Спартаку» без пространства играть тяжеловато, и, как мне кажется, Каррера тоже сильно раскрываться не намерен. Тем более на выезде. Да ещё и в первом матче. Будет волнение, скованность, ведь немногие в нынешнем составе «Спартака» успели познать, что такое Лига чемпионов…

Игра будет из серии «тяни-толкай», в расчёте подловить какую-нибудь ошибочку. На мой взгляд, тут напрашивается «низ». Вполне допускаю, что и 0-0 могут скатать. Поэтому предлагаю рассмотреть ставку «тотал меньше 2.5» с неплохим ответом за 1.61. Или можно чуть усилиться и взять «тотал меньше 2» с расходом", — приводит слова Генича сайт БК «Винлайн».

Матч «Марибор» — «Спартак» состоится 13 сентября на арене «Людски врт». Начало — в 21:45 мск.