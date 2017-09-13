Ведущие букмекеры Великобритании могут потерять около £ 150 млн в год из-за FOBT

Ведущие букмекерские конторы в Великобритании могут потерять не менее £ 150 млн (€ 166,5 млн) в год, если правительство решит ввести новый лимит в FOBT — игорных терминалах с фиксированным размером ставок.

Игорные терминалы с фиксированным размером ставок — это электромеханические устройства, которые чаще всего встречаются в отделениях букмекерских контор. FOBT могут представлять рулетку, лотерею и другие виды игровых автоматов. Их часто называют the crack cocaine за быстрое привыкание.

FOBT были предметом много споров в течение нескольких лет с участием различных групп активистов и депутатов, призывающих сократить максимальную ставку со 100 фунтов стерлингов до всего 2 фунтов.



Financial Times заявила, что правительство предложит ряд вариантов: без изменения максимальной ставки; сокращение до 2 фунтов, как того требуют активисты; или компромиссный показатель в 20-30 фунтов стерлингов.



Если правительство выберет последний вариант, букмекерские конторы ежегодно будут терять около £ 150 млн.



Если будет введен лимит в размере 2 фунтов, его влияние на операторов будет намного выше. Ladbrokes Coral, William Hill и Paddy Power Betfair называют FOBT основным источником дохода.