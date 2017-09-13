Госдума поддержала запрет приёма ставок на официальные детско-юношеские турниры

Депутат Государственной Думы РФ Игорь Лебедев сообщил, что Госдума поддержала запрет букмекерским конторам принимать ставки на официальные детско-юношеские спортивные соревнования.

«Государственная Дума РФ поддержала в первом чтении инициативу ЛДПР по запрету букмекерским конторам принимать ставки на официальные детско-юношеские спортивные соревнования. Этим законопроектом продолжаем заботу о наших детях и продолжаем борьбу с негативными явлениями в российском спорте. А также воплощаем в жизнь положения Конвенции Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями, прописанной РФ в 2014 году», — написал депутат в «твиттере».

Ранее с просьбой запретить ставки на детско-юношеские спортивные соревнования к министерству спорта обращалась Российская федерация баскетбола.