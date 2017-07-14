Комитет Госдумы поддержал запрет ставок на детско-юношеские соревнования

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект № 157600-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и статью 26.2 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (о мерах по предотвращению противоправного влияния на результаты официальных детско-юношеских спортивных соревнований)», сообщается на официальном сайте комитета.

«В законопроект введены положения, запрещающие организаторам азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах принимать ставки и организовывать заключение пари на официальные детско-юношеские спортивные соревнования. Авторами инициативы выступили мои коллеги по партии, депутаты Госдумы от ЛДПР – заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв», — сообщил председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарёв.

Депутат подчеркнул, что согласен с авторами законодательной инициативы, что у подрастающего поколения психика менее устойчива по сравнению со взрослыми спортсменами, что повышает риск готовности несовершеннолетних спортсменов играть на матчах с предрешённым результатом и рождает соблазн у сомнительных букмекеров использовать спортивные соревнования детско-юношеских спортивных команд в своих корыстных интересах.