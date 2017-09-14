GVC Holdings сообщил о двукратном росте прибыли в первой половине 2017 года

Игорный холдинг GVC на официальном сайте сообщил о том, что выручка компании в первой половине 2017 года выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 432 млн евро. При этом доходы до вычета процентов и налогов увеличились на 47% — до 133,9 млн евро.

Улучшение финансовых показателей в компании связывают в ростом доходов от беттинга и онлайн-казино.

Доналоговый убыток GVC составляет 6,6 млн евро в первой половине 2017 года по сравнению с потерей 86,1 млн евро за аналогичный период прошлого года.

«Я в восторге от столь серьёзного прогресса нашей компании. Комбинация высококачественных талантов, прогрессивных технологий и проверенных брендов — это ключевые компоненты, стимулирующие бизнес. GVC сохраняет хорошие возможности для того, чтобы продолжать играть ключевую роль в консолидации отрасли», — рассказал исполнительный директор GVC Кеннет Александр.

GVC Holdings — игорная онлайн-компания со штаб-квартирой на острове Мэн. Её акции торгуются на Лондонской фондовой бирже и являются составной частью FTSE 250 Index (компании, занимающие места со 101-го по 350-е по рыночной капитализации среди крупнейших на бирже). GVC Holdings принадлежат права на бренды bwin, Sportingbet, Bwin.Party, PartyPoker, PartyCasino, Foxy Bingo и др.



В ближайшее время GVC Holdings совместно с ООО «Диджитал Беттинг» при поддержке Rambler&Co начнёт приём интерактивных ставок в России на сайте bwin.ru.