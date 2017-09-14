EnergyBet стала спонсором английского футбольного клуба «Миллуолл»

Букмекерская компания EnergyBet заключила спонсорское соглашение с футбольным клубом «Миллуолл», который выступает в английском Чемпионшипе.



Сделка вступит в силу с текущего сезона и будет рассчитана на два года. Компания получит право на размещение рекламы на территории стадиона клуба в дни проведения домашних матчей и сможет использовать официальные аккаунты «Миллуолла» в социальных сетях для продвижения бренда.

После семи туров «Миллуолл» с шестью очками занимает 19-е место в таблице Чемпионшипа.