Легализация ставок может принести бюджету США до $ 5 млрд в год

Эксперты Американской коалиции спортивных ставок (ASBC) и Американской игорной ассоциации (AGA) пришли к выводу, что бюджет США может ежегодно получать до $ 5 млрд в случае легализации ставок на спорт.

Ежегодный легальный оборот спортивных ставок в США может составить около $ 26 млрд. Тогда в качестве налоговых отчислений бюджет США будет получать более $ 5 млрд каждый год, а также будет создано 150 тыс. рабочих мест.

Федеральный запрет на проведение спортивных ставок препятствует получению доходов от налогов, но жители страны продолжают играть нелегально.