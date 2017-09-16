Аналитики: Слуцкий прервёт серию неудач с «Халлом» и выиграет у «Сандерленда»

«Халл Сити», главный тренер которого — российский специалист Леонид Слуцкий, по мнению букмекеров, является явным фаворитом матча 8-го тура Чемпионшипа с «Сандерлендом», который состоится 16 сентября.



Начало встречи запланировано на 17:00 мск. В двух последних матчах «Халл» терпел поражения.



Букмекеры предлагают поставить на «Халл» за 2.05. Шансы «Сандерленда» на победу оценены коэффициентом 3.98. Поставить на ничью можно за 3.70 (см. все коэффициенты на матч).



По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.99, а на ТМ 2,5 гола — за 1.91.



Коэффициент на то, что обе команды забьют хотя бы по одному голу, — 1.80.