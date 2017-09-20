Два сотрудника Betfred спасли жизнь пенсионеру

Два сотрудника пункта приёма ставок букмекерской компании Betfred спасли жизнь пенсионеру, впавшему в диабетическую кому.



Майкл Бэйс, 72-летний постоянный клиент ППС Betfred в Диссе, Норфолк, поблагодарил сотрудников магазина Джейми Скейлса и Джека Белла за то, что он всё ещё жив. «Я не думаю, что Джейми и Джек спасли мне жизнь, — я уверен и знаю, что это так», — сказал он.



Страдающий диабетом Бэйс провел четыре дня на полу своего дома и, вероятно, умер бы, если бы не Скейлс и Белл, заметившие, что Бэйс не делал свои традиционные ставки в 1 фунт на скачки в течение нескольких дней.



Сотрудники начали спрашивать местных жителей, видели ли они в последние дни Бэйса, и сосед Глен Бингли направил их в дом пенсионера.



Скейлс не получил ответа, постучав в дверь Бэйса. Но, заглянув в окно, он заметил лежащую на полу сумку пенсионера. Затем сотрудник связался с местной полицией, чтобы предупредить их, что что-то не так.



Полиция в конце концов сломала дверь Бэйса, который находился «на последнем издыхании». Бэйс говорит, что не знает, как оказался на полу, но пришёл к выводу, что это «очевидно, как-то связано с моим диабетом. Я был всего в нескольких метрах от моих таблеток, но не мог до них добраться».