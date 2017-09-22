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Аналитики: Кербер не пустит Павлюченкову в финал турнира в Токио

22 сентября 2017, пятница. 15:20 Ставки

23 сентября в матче 1/2 финала турнира женского одиночного разряда Pan Pacific Open в Токио встретятся немка Анжелика Кербер и россиянка Анастасия Павлюченкова. Начало встречи — в 8:00 мск.

Согласно котировкам, у немки не должно возникнуть проблем в этом матче. Победа Кербер оценивается коэффициентом 1.60. Победа с форой "-3,5" гейма — 2.04 (см. все коэффициенты на матч).

Если Павлюченкова сумеет победить Кербер, сыграет ставка с коэффициентом 2.50. На то, что россиянка сумеет удержать фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.78.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анастасия Павлюченкова Анжелика Кербер коэффициенты
Новости. Ставки
22 сентября 2017, пятница
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