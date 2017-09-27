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ESSA будет участвовать в трёх новых проектах по борьбе с договорными матчами

27 сентября 2017, среда. 15:41 Ставки

Европейская ассоциация спортивной безопасности (ESSA) объявила о своём участии в трёх проектах, направленных на борьбу с договорными матчами.

PROTECT Integrity + будет противостоять угрозе транснациональных коррупционных синдикатов, целью которых является организация договорных матчей в Европе и заработок на ставках. Особенностью программы будет тот факт, что информировать о странных матчах будут сами спортсмены с помощью мобильного приложения. На начальном этапе программа будет внедрена в пяти странах в семи различных видах спорта.

ESSA также будет участвовать в проектах T-PREG и FundacjaEkstraklasyanti. Согласованный в Лиссабоне и Миланском католическом университете T-PREG развернёт программу семинаров, направленных на обучение противодействию договорным матчам по меньшей мере в пяти странах ЕС. Польская футбольная программа FundacjaEkstraklasy проведёт всестороннюю оценку причин, вызывающих договорные матчи в европейском футболе, и попытается реализовать профилактические действия.

Все три проекта получили финансирование Европейской комиссии в рамках программы Erasmus +.

ESSA была создана в 2005 году для мониторинга рынка ставок и оповещения спортивных органов и национальных регуляторов о подозрительных матчах. Ассоциация сотрудничает с крупнейшими лицензированными букмекерами (bwin, William Hill, bet365, Paddy Power Betfair и др.) и ведущими спортивными организациями, среди которых ФИФА, МОК и другие. В рамках ассоциации букмекеры и федерации обмениваются информацией о подозрительных ставках.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ESSA Странные матчи
Новости. Ставки
27 сентября 2017, среда
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