Sportsbet убрал линию на легализацию однополых браков в Австралии

Интернет-букмекер Sportsbet попал под огонь критики, предложив своим клиентам поставить на легализацию однополых браков в Австралии.



Австралийский букмекер опубликовал рекламу, связанную с опросом о легализации однополых браков на различных платформах, включая «Твиттер» и «Инстаграм». Спустя несколько дней компания сообщила игрокам, что больше не будет принимать ставки на эту линию в связи с волной негативных отзывов.

В тщательно сформулированном заявлении Sportsbet указала, что «уважает однополые браки». Но букмекер настаивал на том, что не сделал ничего плохого, поскольку всегда предлагал ставки по политическим вопросам.