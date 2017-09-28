Мадридский «Реал» начал сотрудничать с букмекером Betcart

Оператор ставок на спорт Betcart, который принадлежит игорной компании BCourt Group, заключил партнёрство с испанским футбольным клубом «Реал». Условия соглашения не разглашаются.



Букмекер получит право на размещение рекламы на территории стадиона клуба в дни проведения домашних матчей и сможет использовать официальные аккаунты «Реала» в социальных сетях для продвижения своего бренда.

В начале августа действующий чемпион Испании и обладатель Лиги чемпионов начал сотрудничать с валютным брокером Exness.