Прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ «Ак Барс» — «Сибирь»

Автор «Чемпионата» Павел Панышев сделал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Сибирь».

Ставка: победа ХК «Ак Барс» за 1.66 (см. все коэффициенты на матч)

«Это один из двух центральных матчей игрового дня. Казанцы, лидирующие на Востоке, выиграли в Магнитогорске, поэтому в хорошем настроении приехали на родную арену, где примут сибиряков. Те же всухую уступили СКА со счётом 0:3 и отправились в довольно тяжёлую выездную серию. Поставлю на «Ак Барс». Команда Билялетдинова, лидирующая на Востоке, мастеровитее и обладает более классными исполнителями, чем «Сибирь», — считает Панышев.

Матч «Ак Барс» — «Сибирь» состоится 2 октября в Москве на «Татнефть-Арена» в Казани. Начало — в 19:30 мск.