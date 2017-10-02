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Доходы от азартных игр в Неваде в августе составили $ 989,5 млн

2 октября 2017, понедельник. 15:03 Ставки

Совет по контролю за азартными играми Невады заявил, что операторы в августе смогли увеличить доход от азартных игр на15% в годовом исчислении отчасти благодаря усилению активности в спортивных ставках.

Общий доход от гемблинга в Неваде в августе составил $ 989,5 млн (€ 841,1 млн), что на $ 120 млн больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Наибольший рост наблюдался в районе Стрип в Лас-Вегасе, доход от которого вырос на 21,35%.

По мнению аналитиков, росту цифр поспособствовал боксёрский поединок между профессиональным боксёром Флойдом Мэйвезером и бойцом ММА Конором Макгрегором.

Источник: Igamingbusiness Сообщить об ошибке
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Игорный бизнес
Новости. Ставки
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