Доходы от азартных игр в Неваде в августе составили $ 989,5 млн

Совет по контролю за азартными играми Невады заявил, что операторы в августе смогли увеличить доход от азартных игр на15% в годовом исчислении отчасти благодаря усилению активности в спортивных ставках.



Общий доход от гемблинга в Неваде в августе составил $ 989,5 млн (€ 841,1 млн), что на $ 120 млн больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Наибольший рост наблюдался в районе Стрип в Лас-Вегасе, доход от которого вырос на 21,35%.



По мнению аналитиков, росту цифр поспособствовал боксёрский поединок между профессиональным боксёром Флойдом Мэйвезером и бойцом ММА Конором Макгрегором.