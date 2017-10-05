Халеп разгромит Касаткину в 1/4 финала турнира в Пекине, считают аналитики

6 октября в матче 1/4 финала турнира женского одиночного разряда в Пекине встретятся россиянка Дарья Касаткина и румынка Симона Халеп. Начало встречи — в 7:30 мск.



Согласно котировкам, у россиянки низкие шансы на успех в этом матче. Победа Касаткиной оценивается коэффициентом 3.08. Победа с форой "+3,5" гейма — 2.03 (см. все коэффициенты на матч).



Если Симона Халеп сумеет победить Касаткину, сыграет ставка с коэффициентом 1.38. На то, что румынка сумеет удержать фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.83.