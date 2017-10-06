Прогноз Генича на матч Аргентина — Перу: команды не забьют больше трёх мячей

Футбольный комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч отборочного турнира ЧМ-2018 Аргентина — Перу.

Ставка: тотал матча меньше трёх голов за 1.99 (см. все коэффициенты на матч)

«Последние два тура в квалификации в Южной Америке, но ситуация настолько запутанная, что даже Аргентина может проехать мимо чемпионата мира. То же самое можно сказать про чилийцев, у которых очень большие проблемы.



Аргентина играет против Перу. Сами аргентинцы виноваты в том, что поставили себя в такое положение. Если ничья с Уругваем на выезде — это неплохой результат, то домашняя ничья с Венесуэлой серьёзно спутала карты команде Хорхе Сампаоли.



Да, аргентинцев на родине критикуют все кому не лень. Огромный потенциал этой сборной никак не реализуется. И футболисты, скорее, больше мешают друг другу, чем помогают. Матч против Перу практически стыковой для Аргентины. Перуанцы проводят очень и очень хороший отбор для себя. Сейчас Перу идёт вровень с Аргентиной — по 24 очка у них. И Перу нужно постараться не проиграть в Аргентине, чтобы в последнем туре всё решить. Возможно, это будет уже против немотивированной сборной Колумбии, которая в этот четверг может оформить путёвку в Россию.



Перуанцы закроются, как это они любят делать. Удастся ли сдержать Месси и Ко? Если да, то честь им и хвала. Нет, тогда сами себе ситуацию усложнят.



Последние три игры перуанцы неожиданно выиграли, по 2:1 обыграв Уругвай, Боливию и Эквадор. Посмотрим, что будет со сборной Аргентины.



Не верю, что будет много забитых мячей. Как правило, в таких тяжёлых стыковых встречах всё решают какие-то индивидуальные ошибки. Одна-две ошибки, ну, и всё — пиши пропало.



Думаю, будет «низ». Тотал меньше 3 за 1.99 — моё предложение. Отступать Аргентине некуда. А если она и выиграет, то очень скромненько», — рассказал Генич.

Матч Аргентина — Перу состоится 6 октября на стадионе «Альберто Армандо» в Буэнос-Айресе. Начало — 2:30 мск.

