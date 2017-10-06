Налог на игорный бизнес в России планируют увеличить в 10 раз

Правительство России в целях повышения доходов бюджета предложило с 1 января 2018 года увеличить ставки налога на игорный бизнес по всем объектам налогообложения в два раза. В дальнейшем планируется довести повышение игорного налога до 10-кратного размера. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов РФ.

«В целях повышения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации за счёт налога на игорный бизнес, ставки по которому не индексировались с момента их введения 1 января 2004 года, предполагается: поэтапное увеличение ставок налога на игорный бизнес по всем объектам налогообложения в 10 раз с повышением на первом этапе в два раза с 1 января 2018 года», — говорится в проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Повышение налоговой ставки распространится и на деятельность букмекерских контор, как наземных ППС, так и принимающих интерактивные ставки.