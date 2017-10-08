Аналитики: «Рейнджерс» выиграют у «Монреаля», Бучневич наберёт очки

9 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступает Павел Бучневич, и «Монреаль Канадиенс». Начало — в 2:00 мск.



Букмекеры считают фаворитом «Рейнджерс» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.27. Шансы «Монреаля» оценены в 2.80. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.04.



Ставку на победу «Рейнджерс» с учётом ОТ можно сделать за 1.71, а на победу «Монреаля» — за 2.13 (см. все коэффициенты).



По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.13, на ТМ 5,5 шайбы — 1.80. Бучневич (1.65) должен набрать очки.