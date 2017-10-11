Букмекеры считают Шарапову фаворитом турнира в Тяньцзине

Российская теннисистка Мария Шарапова (WC) вышла во второй круг турнира в Тяньцзине, в двух сетах обыграв румынку Ирину Бегу (9) со счётом 6:4, 6:2. За выход в четвертьфинал Шарапова поспорит с представительницей Польши Магдой Линетт.

Букмекеры считают фаворитками турнира Шарапову (2.63), Пэн Шуай (6.50) и Кристину Макхэйл (9.00) (см. все коэффициенты).



Следом идут Мария Саккари (11.0), Линетт (15.0), а также Се Шувэй, Беатрис Хаддад Майя и Арина Сабаленко (по 17.0). За 19.0 можно поставить на Юлию Путинцеву.