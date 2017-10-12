Согласно котировкам ЦСКА легко победит «Олимпию Милан» в Евролиге

12 октября состоится матч 1-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между ЦСКА и клубом «Олимпия Милан». Начало — в 20:00 мск.



Букмекеры отдают преимущество ЦСКА и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.07. Шансы итальянского клуба оценены в 15.0, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 23.0.



Ставку на победу «Олимпии Милан» с учётом ОТ можно сделать за 12.0, а на победу ЦСКА — за 1.03 (см. все коэффициенты)



Коэффициент на ТБ 166,5 очка — 1.87, а на ТМ 166,5 очка — 1.87.