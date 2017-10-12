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Госдума приняла законопроект о штрафах за использование анонимайзеров

12 октября 2017, четверг. 16:54 Ставки

Государственная Дума РФ в первом чтении приняла законопроект об административных штрафах за нарушение закона об анонимайзерах.

За выдачу поисковыми системами ссылок на сайты, предлагающие способы обхода блокировок запрещённой информации, предлагается взимать штрафы до 700 тыс. рублей, говорится в проекте закона.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) также предусматривают штрафы за неисполнение оператором поисковой системы обязанности по получению доступа к информационной системе Роскомнадзора, содержащей перечень сведений об информационных ресурсах, которые ограничены на территории РФ. Подобное влечёт наложение на граждан административного штрафа в 5 тыс. рублей; на должностные лица — в 50 тыс. рублей; на юридические лица — в размере от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Аналогичные штрафы предлагается взимать за выдачу по запросам пользователей ссылок на запрещённые информационные ресурсы.

Авторами законопроекта выступили депутаты Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Николай Рыжак («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ).

Закон о запрете ресурсов для обхода блокировок в Интернете, сообщал портал iz.ru, в июле подписал президент России Владимир Путин. Предполагается, что за исполнением нормы будет следить Роскомнадзор. Право блокировки анонимайзеров получила ФНС.

Путин подписал закон о запрете анонимайзеров
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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