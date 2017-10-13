Прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ «Локомотив» — «Ак Барс»

Журналист «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов сделал прогноз на матч Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» — «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 2.60 (см. все коэффициенты на матч)

«На посту главного тренера «железнодорожников» Квартальнов чередует победы с поражениями. На очереди у него неудача. И главная причина будущего поражения «Локомотива» в том, что «Ак Барс» на данный момент – одна из самых сбалансированных команд в лиге. К тому же Билялетдинов – более изощрённый тренер, чем Квартальнов. Ключом к результату этой игры будет то, что у казанцев шикарно действует большинство с Ткачёвым и Токрановым. Уже не один матч они действуют как часы. А у «Локомотива» по-прежнему беда с меньшинством, оно худшее в лиге», — считает Ерыкалов.

Матч «Локомотив» — «Ак Барс» состоится 13 октября на «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Начало — в 19:00 мск.