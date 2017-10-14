«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: букмекеры оценили шансы команд

Букмекеры не смогли назвать фаворита центрального матча восьмого тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед», который состоится сегодня, 14 октября. Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.



Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 2.74. Шансы «Манчестер Юнайтед» на победу оценены коэффициентом 2.77. Поставить на ничью можно за 3.32 (см. все коэффициенты на матч).



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.90, а на ТМ 2,5 гола — за 2.00.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.69. Самые вероятные авторы голов — Ромелу Лукаку (2.20) и Антони Марсьяль (3.00).