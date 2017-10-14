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Слуцкий с «Халлом» проиграет «Норвичу» в матче Чемпионшипа, уверены аналитики

14 октября 2017, суббота. 10:30 Ставки

«Халл Сити», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, по мнению букмекеров, не является фаворитом выездного матча 12-го тура Чемпионшипа с «Норвич Сити». Начало встречи, которая пройдёт 14 октября, запланировано на 17:00 мск.

Букмекеры предлагают поставить на «Халл» за 3.88. Шансы «Норвич Сити» на победу оценены коэффициентом 1.98. Поставить на ничью можно за 3.80 (см. все коэффициенты на матч).

По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.74, а на ТМ 2,5 гола — за 2.22.

Коэффициент на то, что обе команды забьют хотя бы по одному голу, — 1.64.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Норвич Сити Халл Сити коэффициенты
Новости. Ставки
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