Слуцкий с «Халлом» проиграет «Норвичу» в матче Чемпионшипа, уверены аналитики

«Халл Сити», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, по мнению букмекеров, не является фаворитом выездного матча 12-го тура Чемпионшипа с «Норвич Сити». Начало встречи, которая пройдёт 14 октября, запланировано на 17:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на «Халл» за 3.88. Шансы «Норвич Сити» на победу оценены коэффициентом 1.98. Поставить на ничью можно за 3.80 (см. все коэффициенты на матч).



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.74, а на ТМ 2,5 гола — за 2.22.



Коэффициент на то, что обе команды забьют хотя бы по одному голу, — 1.64.