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Главный тренер «Ислочи» осуждён на 2 года ограничения свободы за «договорняк»

14 октября 2017, суббота. 14:40 Ставки

В Беларуси завершился судебный процесс по делу о договорных матчах. Суд вынес решение в отношении тренеров и футболистов, обвиняемых в организации договорных матчей в период с ноября 2015 года по июнь 2016 года. Ранее все фигуранты дела свою вину признали.

Обвиняемыми по делу являлись следующие футболисты и тренеры: Илья Гаврилов («Гранит»), Владимир Маковский (тренер), Александр Лебедев, Александр Тишкевич, Андрей Порываев, Юрий Рыжко (все — «Ислочь»), Виталий Желудок, Вячеслав Палазник, Алексей Сакович, Егор Гудель (все — «Ошмяны» — БГУФК), Юрий Сыроквашко (тренер-администратор), Сергей Шуманов, Игорь Журавлёв (все — «Луч»), а также бывший футболист Вячеслав Замара и экс-баскетболист из Украины Ярослав Лемик.

Согласно приговору, заказчики и организаторы «договорняков» получили до трёх лет ограничения свободы и денежные штрафы. Так, Вячеслав Замара приговорен к трём годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Аналогичное наказание получил и Юрий Сыроквашко, его также лишили права участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях сроком на пять лет.

К двум годам ограничения свободы, но без направления в исправительное учреждение открытого типа, приговорен Владимир Маковский. Также Маковскому в течение пяти лет запрещено принимать участие в профессиональных спортивных соревнованиях.

40-летний специалист был главным тренером «Ислочи», которую признали виновной в проведении договорного матча с брестским «Динамо». Напомним, что Владимир Маковский во время карьеры футболиста выступал за минское «Динамо», киевские «Динамо», ЦСКА, «Ворсклу», «Закарпатье», калининградскую «Балтику» и ряд других клубов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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