Букмекеры уверены в чемпионстве «Зенита» даже после его поражения от «Арсенала»

В 13-м туре РФПЛ санкт-петербургский «Зенит» потерпел первое поражение в турнире, проиграв дома тульскому «Арсеналу» со счётом 0:1.

Несмотря на это, коэффициент на чемпионство команды Манчини остался неизменен. Победа «Зенита» в чемпионате по-прежнему котируется за 1.25 (см. все коэффициенты на турнир).

Вторую строчку с большим отрывом делят московские «Локомотив» и ЦСКА (по 12.00 на каждого). «Спартак» вышел на четвёртое место в букмекерских росписях с коэффициентом 15.00.

После 13 туров «Зенит» с 28 очками идёт на первом месте. Далее следуют «Локомотив» (26 очков), ЦСКА (24 очка), «Краснодар» (21 очко) и «Спартак» (20 очков).