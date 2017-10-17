Прогноз Карпина на матч «Спартак» — «Севилья»: 2:1 в пользу красно-белых

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин сделал прогноз на матч московской команды против «Севильи» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

Ставки: победа «Спартака» за 4.57; обе забьют за 1.74; победа «Спартака» со счётом 2:1 за 15.00 (см. все коэффициенты на матч).

«Я думаю, что матч будет проходить в равной борьбе. Во-первых, «Спартак» играет дома. Во-вторых, у «Спартака» был дополнительный день отдыха. И перелёта никакого нет. «Спартак» будет лучше готов физически.



Травмы центральных защитников не так сильно скажутся на «Севилье», как проблемы в подготовке к матчу. Того же Парехи уже давно нет в составе. Но эти факторы точно в плюс «Спартаку».



Игра будет как минимум равной. Но «Спартак» пропустит, потому что в обороне пока не всё так чётко. Но поставлю на то, что «Спартак» победит. Думаю, где-то 2:1», — сообщил Карпин.

Матч «Спартак» — «Севилья» состоится 17 октября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 21:45 мск.